Yakıt tankeri patladı sürücü yanarak can verdi
Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.23 Temmuz 2019 Salı 12:08
Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi.
Kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. Sabahattin Güngördü (64) idaresindeki yakıt tankeri, Kayseri istikametinden Göksun istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
Kazada tanker alev alarak yanmaya başlarken tanker sürücüsü de yanarak can verdi.
Kazada hayatını kaybeden sürücünün DNA testi sonucu kesin bilgilerine ulaşılacağı öğrenildi.
Yanan tanker bilgilerine ise plakadan ulaşıldığı belirtildi.
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