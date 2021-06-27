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Gündem

Yakıt alan magandadan istasyonda tehlikeli hareketler

Afyonkarahisar’da bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt alan maganda, yakıtı aldıktan sonra istasyonda drift yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 15:35:00 -

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt alan bir sürücü, yakıtı aldıktan sonra akaryakıt istasyonunda drift yaptı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı anlarda istasyon yetkilileri şahsa müdahale etmek için yaklaştı ve sürücü hızla uzaklaştı.

Akaryakıt istasyonu görevlileri tarafından durumun Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. İstasyonda drift yaptığı tespit edilen M.M.T., kısa sürede yakalandı.

Polis ekipleri, sürücüye drift yapmaktan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve ehliyetini yanında bulundurmamaktan 10 bin 483 lira para cezası kesti, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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