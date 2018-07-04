Yakıp kavuran sıcaklarda nasıl beslenmeliyiz?

Yazın, çocuk ve bebeklerde ishaller daha sık görülmektedir. Bu problemin önüne geçmenin en iyi yolu onların sıvı ve mineral ihtiyacını karşılamaktır.

0-6 ay arasındaki bebeklere yalnızca anne sütü ile beslenme yeterli yapılıyorsa, su vermeye gerek yoktur. Ek gıdaya başlayan bebeklerde sıvı ihtiyacı anne sütü ve formül mamalarla desteklenmelidir.

SIVI ALIMINI ARTIRMALI

Yetişkinlerin sıvı ihtiyacı minimum 2 litredir. Sıcaklığın artması ile birlikte sıvı kaybı da arttığından 2,5-3 litre kadar sıvı alınmalıdır.

Kahve ve çaylar sıvı tüketimi sağlarken aynı zamanda diüretik etki yapabileceğinden sıvı kaybını tetikleyebilmektedir.

Bu sebeple sıvı ihtiyacını karşılamak için su ile birlikte ayran, günde en fazla iki adet soda taze meyve sularını tüketmek gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar; metabolizmayı değiştirdiği için kalp atım sayısında artış, organlara iletilen oksijenin azalması gibi metabolik olaylar, bu süreçte yüksek tansiyon, koroner kalp hastalıklarında artışa sebep olmaktadır.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Aşırı sıcaklar, besin zehirlenmesine neden olan bazı mikroorganizmaların çoğalmasına neden olduğundan, tüketilen yiyeceklere 2 kat daha fazla dikkat edilmelidir. Özellikle yumurta, tavuk, et, hindi, balık gibi gıdaların saklanma sıcaklıkları çok önemlidir. Kahvaltıyı abartmayın, dondurmanın dozunu kaçırmayın

1 - Güne kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltıda, yumurta, zeytin, mevsim sebzeleri, süt, ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çayları, tam tahıllı ekmek tüketilmelidir.

2- Kızartmadan uzak durmalıdır; yemekler ızgara, sote, buharda pişirilerek yenmelidir.

3- Vitamin ve mineral ihtiyacı için 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmelidir.

4- Basit karbonhidratlar yerine kuru baklagiller, tam tahıllı ekmek, müsli, yulaf ezmesi, bulgur gibi sağlıklı karbonhidratlar tercih edilmelidir.

5- Et, tavuk, balık gibi protein içeriği yüksek gıdalar öğlen tüketilmelidir.

6- Akşam yemeklerinde sebze, salata, çorba tercih edilebilir.

7- Akşam yemekleri geç saatte bırakılmamalıdır. Acıkmayı önlemek için akşam öğünü akşam 18.30 ve 20.30 gibi saatlere bölünebilir.

8- Dondurma yaz için iyi bir tatlıdır ama dozu kaçırılmamalıdır. Hamur tatlıları ve şerbetli tatlılardan uzak durulmalıdır. Bunların yerine sütlü tatlılar ve mevsim meyveleri tercih edilebilir.