  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katılıp katılmayacağı netleşti! İran'dan Dünya Kupası açıklaması İslam Memiş’ten altın ve gümüş uyarısı! Sakın korkuyla hareket etmeyin Bakan Kurum müjdeyi verdi! 100 bin İstanbullu için kura töreni bayramdan sonra! İran’dan dünyaya petrol uyarısı: Tek bir litre bile geçirtmeyeceğiz! 200 dolara hazır olun Katar'da patlamalar oluyor Her şey bir anda oldu! İsrail'de büyük panik İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü Müzakerede rotayı Türkiye’ye kırdılar! Barışın yolu İstanbul’dan geçiyor Hani Avrupa’da toplantı ve gösteri hakkı vardı? Kudüs Günü yürüyüşüne engel Hürmüz Boğazı'nda Japon gemisine gizemli hasar! Tokyo teyakkuzda
Yerel Yakınları haber alamıyordu! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yerel

Yakınları haber alamıyordu! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yakınları haber alamıyordu! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Niğde’de kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Niğde’de kendisinden bir süredir haber alınamayan 76 yaşındaki N.B.’nin yalnız yaşadığı evinden acı haber geldi.

 

Yalnız yaşayan N.B.‘den (76) alamayan yakınları durumdan şüphelenerek yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin eşliğinde eve giren sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde N.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

N.B.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sahte içki içen adam evinde ölü bulundu!
Sahte içki içen adam evinde ölü bulundu!

Yerel

Sahte içki içen adam evinde ölü bulundu!

Sır ölüm! Yaşlı adam ormanda ölü bulundu
Sır ölüm! Yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Yerel

Sır ölüm! Yaşlı adam ormanda ölü bulundu

62 yaşındaki adam ölü bulundu! Metruk binada korkunç son
62 yaşındaki adam ölü bulundu! Metruk binada korkunç son

Aktüel

62 yaşındaki adam ölü bulundu! Metruk binada korkunç son

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23