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Yakın ve uzak akrabalarla temâsta bulunmak

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor, "Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse sıla-i rahim yapsın."

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:26
Yakın ve uzak akrabalarla temâsta bulunmak

Dînimizde akrabalarla olan yakın münâsebete “Sıla-i rahim” denilir. Dost ve yakınlara gidip gelmek, onların elinden tutmak; ilgiyi kesmemek muhakkak ki, Allah (c.c.)’un rahmetini çeker, bu husûsta Peygamber Efendimiz birçok emir ve tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bir hadîste buyuruluyor ki: “Yakınlarından ilgisini kesen kimse cennete giremez.” (Buhârî)

Ashâb-ı Kirâm’dan biri Peygamberimize gelerek:

Ey Allah’ın Resûlü! Akrabalarım vardır. Ben onlara giderim, onlar ise benden ilgilerini keserler. Onlara iyilik ederim, onlar bana kötülük ederler. Onlara karşı çok yumuşak davranırım, onlar ise bana kabalık ederler!” Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdular ki:

Eğer dediğin doğruysa, bu hâl üzere devâm ettiğiniz müddetçe Allah‘ın yardımı -onlara karşı- seninle beraber olacaktır.” (Müslim)

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:26
  1. Sıla-i rahim
  2. Peygamber Efendimiz
  3. hadîs
  4. Buhârî
  5. Ashâb-ı Kirâm
  6. Müslim

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