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Spor

Yakın takibe alındı! Fenerbahçe'den Kenan Karaman atağı

Yeni sezon öncesi yeniden yapılandırmaya giden ve transfer politikasını ona göre belirleyen Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 00:50:00 -
Yakın takibe alındı! Fenerbahçe'den Kenan Karaman atağı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı.

Kenan Karaman sesleri

Sarı lacivertliler, ligler sona erdiğinde Kenan Karaman için girişimde bulunacak.

Eğer Fortuna Düsseldorf kümeye düşerse; Kenan Karaman'ın 2 milyon Euro'ya çıkış maddesi bulunuyor. Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da 28. hafta sonunda 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan, 26 yaşındaki hücumcu yaşadığı sakatlıklar sebebi ile 14 karşılaşma kaçırdı. 24. haftada oynanan Herhta Berlin mücadelesiyle yükselişe geçen Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf formasıyla son 5 maçta 5 gol atmayı başardı.

Kaynak: TRT SPOR

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