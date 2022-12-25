'Yakın mesafeye gitmem' deyince çıldırdı, taksinin camlarını paramparça etti

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine gitmek üzere taksiye binen bir grup şahıs, taksicinin yakın mesafeye gitmeyi reddetmesi üzerine tartışmaya başladı. Bir süre sonra alevlenen kavgada trafikte ortalık karışırken, taksici ise şahıslara biber gazı sıktıktan sonra arabayı bırakıp kaçtı.

Sinirlenen şahıslardan biri de eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini kırdıktan sonra aracın camlarını paramparça etti. Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı bildirildi. Camları parçalanan taksi, olay yerinden götürülürken, yaşanan o dehşet veren anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay hakkında konuşan bir esnaf, “Ben dükkanda otururken, arkadaşlarım dışarıda kavga olduğunu söyledi. Dışarıya çıktığımda bir taksinin arabasını parçaladıklarını gördüm. Yaklaşık 3-4 kişi olduğunu gördüm. Daha sonra olay yerine polis gelmiş. Taksi aracını da götürmüşler. Taksinin camını dört bir taraftan kırmışlar” dedi.

O anlar kamerada

Dehşet veren anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir şahsın elindeki bijon anahtarı ile taksinin yan aynasına ve camlarına vurarak kırdığı görülüyor.