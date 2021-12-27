Yakın gözlüğüne alternatif olabilecek göz damlası geliştirildi

Ülke basınındaki habere göre, yakın mesafe görme bozukluklarını iyileştiren göz damlası olan Vuity, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin kullanım onayının ardından göz doktorları tarafından tavsiye edilmeye başlandı.

ABD'de yakın gözlüğü kullanımına alternatif olarak yeni bir göz damlasının geliştirildiği açıklandı.

Rochester Üniversitesi Görsel Bilimler Merkezi'nden göz doktoru Dr. Scott MacRae, Vuity'nin yakın gözlüğüyle uğraşmak istemeyen herkes için yararlı bir alternatif olabileceğini kaydetti.

Presbiyopi nedir?

Presbiyopi; ileri yaşla beraber gözün yakında bulunan nesnelere karşı kırma yeteneğinin zayıflamasına bağlı olarak yakın görme bozukluğunun ortaya çıkmasını ifade eder. İleri yaştaki kişilerde presbiyopi görülmesi durumunda, bu kişiler uzağı rahatça görebilse de yakını görmede sorun yaşamaya başlar.

Hipermetrop nedir?

Göz doktorları tarafından "hipermetropi" olarak da adlandırılan yakını görememe, yakındaki nesnelerin bulanık olduğu görme duyusunu anlatan ortak terimdir, ancak uzaktaki bir şeye baktığınızda görüntü nettir.