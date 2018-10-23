Yakı otu nelere iyi geliyor?



Yakı otu küpeçiçeği familyasından daha çok sulu yerlerde yetişen yıllık çiçeklerden.. Pembe veya kırmızı renkte çiçeklere sahip yakı otunun vücudumuza ve günlük hayatımıza çok büyük faydaları var. Yakı meyvesi uzun ve kapsül şeklinde.. Ülkemizde yaklaşık 20 civarında yakı otu türü bulunmaktadır.

Yakı otu çok basit bulunabilen bir bitkidir ama çok güçlü etkilere sahiptir. Piyasada hazır ürün şeklinde satılan türleri de vardır. Fakat bu ürünler kesinlikle tercih edilmemelidir.

Nelere İyi Gelir?

Doktor veya sağlık uzmanları tarafından dozajı ayarlanmak şartı kullanılır ayık otu tedavisi. Aksi bir durum kötü sonuçlara yol açabilir. Bitkinin insan vücuduna sağladığı en önemli katkılarından biri idrar söktürücü olmasıdır. İdrar enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Kabızlık ve hazımsızlık sorunları ile karşılaşan hastalar için ideal olan ot yumuşatıcı olarak da kullanılabilmektedir.



İltihap giderici ve spazm çözücü etkileri de yakı otunun önemli etkilerindendir.

Lapası ile yanıklara iyi gelen bitki, yara ve şişkinliklere karşı bire bir etkilidir.

Bunların yanı sıra Prostat büyümesine engel olması, zehirli maddelerin dışarı atılması, öksürük ve astıma karşı etkisi ile yakı, alternatif tıp dünyasının en önemli ilaçlarından biridir. Tıp dünyası bu ilaçlardan sıkça yararlanmaktadır. Ve bu ilacı doğru kullanmanız son derece önemlidir.