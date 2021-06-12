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Yaşam Yakalanmamak uğruna lağımda saklanan firari hükümlü paçayı kurtaramadı!
Yaşam

Yakalanmamak uğruna lağımda saklanan firari hükümlü paçayı kurtaramadı!

Dolandırıcılık suçundan hakkında 29,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, lağım çukurunda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 18:49:00 - 2021-06-12 19:03:49

Afyonkarahisar'da 4 farklı suçtan hakkında 29,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 yaşındaki Murat T., jandarmanın çiftliğe yaptığı baskında gözaltına alındı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 29,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T.'nin, Sülün beldesindeki bir çiftlikte olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir çiftliğe operasyon düzenlendi.

Lağım çukurunda yakalandı

Yapılan aramalarda Murat T. foseptikte saklandığı belirlendi. Dışarı çıkmamak için direnen Murat T., bir süre sonra ikna edildi. Gözaltına alınan Murat T., işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

 

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