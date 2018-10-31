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Yakalanan suikast timi mahkemeye çıkarıldı, 6 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçleri ile siyasi parti yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen şüphelere yönelik başlatılan operasyonda yakalanan 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 22:29
Yakalanan suikast timi mahkemeye çıkarıldı, 6 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışmada, Suriye´nin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiye´ye geçen terör örgütü PKK/PYD üyesi silahlı 3 terörist ile onlara yardım ve yataklık eden 10 kişi, ilçeye bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 kilo 17 gram C4 patlayıcı, 2 kilo A4 patlayıcı, 7 el bombası, Kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 fişek, Uzi marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, Thompson marka otomatik silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 şarjör ile 1 susturucu, 3 Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 şarjör ile 2 susturucu, 1 Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 şarjör, 1 Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 şarjör, 2 av tüfeği, bin mermi, 1 verici, 2 alıcı devre, 4 elektrikli kapsül, 13 pil ve 2 inşaat eldiveni ele geçirildi.

Suikast hazırlığında oldukları tespit edildi

Soruşturma sonucunda şüphelilerin siyasi parti Şanlıurfa yöneticileri ile emniyet ve jandarma personeline ayrıca belirlenen kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 13 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede 6 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol serbest kaldı.

Terör örgütü PKK'nın infaz timi

Operasyonda ele geçirilen silahların kriminal incelemesinde ise silahlardan birinin 10 Temmuz 2015 günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Murat Mahallesi'nde yol kenarında ölü olarak bulunan Veysi Kurt (41) öldürülmesi olayında kullanıldığı saptandı. Terör örgütünün infaz timi olduğu belirtilen şüphelilerin Veysi Kurt'u öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 22:29
  1. Şanlıurfa
  2. Suruç
  3. PKK
  4. suikast timi
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  • FellahiFellahi36 dk önce
    Diğer 7 kişiyi yarım kalan işlerini bitirmesi için mi saldınız, üstelik suriyeden yasadışı yollardan girdikleri halde ?
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