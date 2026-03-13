Yakalanan dilenci 'Al senin olsun' diyerek parayı teklif etti

  • İSTANBUL
Elazığ'da bir dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca, kazancını zabıta personeline teklif ederek, "Al senin olsun" dedi. O anlar saniye saniye kayıt edildi.

Elazığ'da bir dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca, kazancını zabıta personeline teklif ederek, "Al senin olsun" dedi. O anlar saniye saniye kayıt edildi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Özellikle Cuma namazı sonrası cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde tespit edilen dilenciler tek tek yakalandı. Elazığ'da bir dilenci cami önünde zabıta ekiplerine yakalanınca, kazancını zabıta personeline teklif ederek, "Al senin olsun" dedi. O anlar saniye saniye kayıt edildi.
Dilencilere yönelik operasyonlarda bazı dilenciler ekiplere direnirken zor anlar yaşattılar. Zabıta kontrol noktasına getirilen dilenciler ekipler tarafından aranarak paralarına el konuldu. Dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem uygulandı.

