0553 313 94 23

Yahyalıspor’dan savunmaya takviye

Yahyalıspor, dış transferde Kapadokya Göremespor’dan stoper Koray Koç’u kadrosuna kattı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
Yahyalıspor’dan savunmaya takviye

Yahyalıspor, dış transferde Kapadokya Göremespor’dan stoper Koray Koç’u kadrosuna kattı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Yeşil-Beyazlı takımtecrübeli savunma oyuncusu Koray Koç ile her konuda anlaştı.


Geçtiğimiz sezon Kapadokya Göremespor forması giyen stoper Koray Koç, yeni sezonda Yahyalıspor forması ile mücadele edecek. Kayserili futbolcu Koray Koç, BAL Liginde oynadığı takımlarda toplam 95 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.


Futbolculuk kariyerine 2003 yılında Kayseri Demirspor’da başlayan Koray Koç, sırasıyla Kayseri İl Özel İdarespor, Kayseri Yolspor, Hacılar Erciyesspor, Kayseri Sağlıkspor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, Kayseri Şekerspor, Konya Ereğlispor ve geçen sezon Kapadokya Göremespor takımlarında forma giydi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir haftalık tatili karşılayamıyor
    1. Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir..
    2. Yüz tüylerinden hızlıca kurtulmanızı..
    3. Emre Mor’dan Galatasaray paylaşımı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel..
    5. ’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı..
    6. Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan..
    7. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    9. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    10. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    11. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    12. İdlib ve Halep’teki hava..
    13. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    14. Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya..
    15. Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
    16. Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve..
    17. Alparslan Kuytul'un avukatından Osman..
    18. Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
    19. İş dünyasından ’Güven ortamı’ vurgusu
    20. Tarihi sahne ’Batakhane Güzeli’ne ev..
    21. Kahramanmaraşspor’dan iki yeni transfer
    22. Gastroantep Festivali İstanbul’da..
    23. Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
    24. Emirates NBD Başkan Yardımcısı Qassim:..
    25. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu..
    26. Adapazarı Belediyesi toplu sünnet..
    27. Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü..
    28. Sakarya MTB Şampiyonası Ayçiçeği..
    29. Terörün finans kaynağına büyük darbe
    30. Başkan Kılıç, AK Parti Erenler İlçe..
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"