Yahyalıspor’dan savunmaya takviye Yahyalıspor, dış transferde Kapadokya Göremespor’dan stoper Koray Koç’u kadrosuna kattı.

Yahyalıspor, dış transferde Kapadokya Göremespor’dan stoper Koray Koç’u kadrosuna kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Yeşil-Beyazlı takımtecrübeli savunma oyuncusu Koray Koç ile her konuda anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Kapadokya Göremespor forması giyen stoper Koray Koç, yeni sezonda Yahyalıspor forması ile mücadele edecek. Kayserili futbolcu Koray Koç, BAL Liginde oynadığı takımlarda toplam 95 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

Futbolculuk kariyerine 2003 yılında Kayseri Demirspor’da başlayan Koray Koç, sırasıyla Kayseri İl Özel İdarespor, Kayseri Yolspor, Hacılar Erciyesspor, Kayseri Sağlıkspor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, Kayseri Şekerspor, Konya Ereğlispor ve geçen sezon Kapadokya Göremespor takımlarında forma giydi.

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