Yahyalı Muaythai Dostluk Turnuvasına büyük ilgi Yahyalı ilçesinde düzenlenen, Gürcistan ve İranlı sporcular ile Türk sporcuların katıldığı dostluk turnuvasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Yahyalı ilçesinde düzenlenen, Gürcistan ve İranlı sporcular ile Türk sporcuların katıldığı dostluk turnuvasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Yahyalı’da düzenlenen dostluk turnuvası öncesinde Gürcistan ve İran ile Mersin ve Kayseri’den gelen sporcuların iki günlük doğa gezisi yaptıklarını ve kültürel kaynaşma olduğunu söyledi. Ulu, "Muaythai maçlarınınYahyalı ilçemizde ilk kez yaparakMuaythai sporunu ilçemizde tanıtıp Muaythai ile birlikte spor noktasına dikkat çekmeye çalıştık. Yahyalı ilçe halkımız meydanda kurulan ringin etrafında oluşturulan alanda muaythai maçlarını doyasıya izlediler" dedi.

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