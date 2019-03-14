Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu yarı finalde Mersin’de düzenlenen Okullar Arası Voleybol Yıldız Erkekler Grup Birinciliği müsabakalarına Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu gruplarını başarıyla tamamlayarak yarı finale kaldı.

Mersin’de düzenlenen Okullar Arası Voleybol Yıldız Erkekler Grup Birinciliği müsabakalarına Kayseri’yi temsil eden Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu gruplarını başarıyla tamamlayarak Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Okullar Arası Voleybol Yıldız Erkekler Grup Birinciliği müsabakaları 07-10 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin’in Anamur İlçesinde yapıldı. Müsabakalara katılan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu gruplarını başarıyla tamamlayarak 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Okullar Arası Voleybol Yıldız Erkekler Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Gruplarından çıkarak Yarı Final Müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazanan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Yıldız Erkekler takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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