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Dünya Yahudilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arkasından Whatsapp çıktı!
Dünya

Yahudilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arkasından Whatsapp çıktı!

New York Times, sivil Filistinlilere yönelik şiddetin arkasında fanatik Yahudilerin kendi aralarında kurdukları Whatsapp gruplarının olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 20:33:00 - 2021-05-20 20:37:35
Yahudilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arkasından Whatsapp çıktı!

İsrail’de Filistinlilere yönelik artan sokak saldırılarının, sosyal paylaşım platformu Facebook’a ait iletişim uygulaması Whatsapp üzerinde oluşturulan gruplar tarafından organize edildiği belirtildi.

Whatsapp grupları olduğu tespit edildi

New York Times'ta yer alan habere göre, İsrailli aşırılık yanlısı Yahudiler, Whatsapp üzerinde 100’ün üzerinde yeni grup oluşturarak Filistinlilere saldırdı.
New York Times ile yalan haberleri inceleyen İsrail'deki gözlemci grup FakeReporter'un birlikte yaptığı incelemede, ülkedeki Filistinlilere karşı artan şiddet eylemlerinin arkasında söz konusu Whatsapp gruplarının olduğu tespit edildi.

Yüzlerce Yahudi örgütlendi

"Araplara ölüm", "Yahudi muhafızların intikamı" şeklinde sloganların paylaşıldığı ilgili gruplarda, Filistinlilere karşı beraber eyleme geçme çağrıları ile yüzlerce Yahudi aşırılık yanlısı şiddet olaylarına katıldı.

FakeReporter yetkilileri, söz konusu grupları İsrail polisine bildirdi ancak polis ilk günlerde herhangi bir önlem alma girişiminde bulunmadı, daha sonra artan şiddeti önlemek için harekete geçti.

Filistinliler ifşa edildi

Haberde ayrıca, İsrailli çete gruplarının "intikam birlikleri" adı altında ayrıca Telegram uygulaması üzerinden de Filistinlilere yönelik şiddet ve saldırı için 20 kadar grup oluşturduğu, bu gruplarda molotofkokteyli ve patlayıcı madde yapımı ile Filistinlilerin iş yeri bilgilerinin de paylaşıldığı kaydedildi.

 

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