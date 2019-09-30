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'Yahudilerin Aksa baskını Müslümanların inançlarına saldırı'

Filistin Başkadısı Muhammed el-Hebbaş, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, tüm Müslümanların inançlarına saldırıdır. İşgal devletinin (İsrail) yakmaya çalıştığı din savaşının ateşi bütün dünyaya sıçrayacak." dedi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 06:54
'Yahudilerin Aksa baskını Müslümanların inançlarına saldırı'

Filistin Başkadısı Mahmud el-Hebbaş, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki göstererek, ihlal ve baskınların dünyadaki tüm Müslümanların inançlarına da bir saldırı olduğunu belirtti.

Hebbaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, tüm Müslümanların inançlarına saldırıdır. İşgal devletinin (İsrail) yakmaya çalıştığı din savaşının ateşi bütün dünyaya sıçrayacak." uyarısında bulundu.

Hebbaş, İslam dünyasının resmi ve dini kurumlarının yanı sıra fikir adamları ve medyanın, Müslümanları Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret için teşvik etmeleri ve bu konuda ciddi çaba sarf etmeleri çağrısı da yaptı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler ise Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, ayrıca kendilerinin de burada ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 06:54
  1. Filistin
  2. Mahmud el-Habaş
  3. Mescid-i Aksa
  4. Anadolu Ajansı

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