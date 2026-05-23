Yahudilerden Mescid-i Aksa'da "kurban" provokasyonu!

Mescid-i Aksa'da siyonist işgalcilerin "ekmek kurbanı" bahanesiyle gerçekleştirdiği yeni baskın, büyük infiale yol açtı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da siyonist işgalciler tarafından gerçekleştirilen son baskın, "tehlikeli ve eşi görülmemiş" bir provokasyon olarak kayıtlara geçti.

İşgalcilerin, beraberlerinde "kanla bulandırılmış ekmek parçaları"ndan oluşan ve sözde "ekmek kurbanı" olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi, 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi.

İkindi namazı vakti sırasında gerçekleşen baskın, ibadet eden Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Olay, işgal rejimiyle bağlantılı siyonist grupların Aksa'da dinî ritüelleri fiilen uygulama girişimlerinin yeni bir halkası olarak görülüyor.

Son dönemde benzer girişimlerin arttığı, özellikle "Tapınak grupları" olarak bilinen yapıların Aksa'ya küçükbaş hayvan sokma ya da kurban ritüellerini avlu içinde gerçekleştirme yönünde defalarca girişimde bulunduğu biliniyor. Daha önce de farklı zamanlarda kurbanlık hayvanların gizlice bölgeye sokulmaya çalışıldığı, ancak Aksa muhafızlarının müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu girişimlerin temel amacı, Mescid-i Aksa'da fiilî bir dinî ritüel alanı oluşturarak statükoyu değiştirmek ve sözde "heykel mabedi" planını adım adım hayata geçirmek.

Geçtiğimiz yıl da benzer provokasyonlar yaşanmış, bazı siyonist yerleşimcilerin kesilmiş et parçalarını Aksa avlusuna bırakmaya çalıştığı, ayrıca dini bayramlar sırasında farklı ritüel eylemler gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudüs uzmanları, bu tür adımların artık sembolik düzeyi aştığını ve doğrudan fiilî dayatma aşamasına geçildiğini vurguluyor. Uzmanlar, bunun Mescid-i Aksa'nın dini kimliğini hedef alan daha geniş bir planın parçası olduğuna dikkat çekiyor.

Söz konusu girişimlerin genellikle Yahudi dini bayram dönemlerinde yoğunlaştığı, özellikle "Tapınak gruplarının" bu zamanları Aksa'ya yönelik baskıyı artırmak için fırsata çevirdiği ifade ediliyor.

Kudüs'teki gerilim, bu tür provokasyonlarla birlikte her geçen gün daha da artarken, uzmanlar bunun sahada yeni çatışma risklerini beraberinde getirdiği uyarısında bulunuyor. Siyonist işgalcilerin Aksa'ya yönelik sistematik girişimlerinin devam etmesi halinde, bölgedeki tansiyonun daha da yükseleceği belirtiliyor.