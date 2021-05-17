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Dünya Yahudilerden büyük provokasyon! El Aksa Camii önünde azdılar
Dünya

Yahudilerden büyük provokasyon! El Aksa Camii önünde azdılar

Gazze’de İsrail bombardımanı sürerken fanatik Yahudiler Kudüs’te El-Aksa camii önünde büyük bir yaygara ile Talmut ayini düzenledi. Yahudilerin provokatif girişimlerinin bölgedeki gerilimi tırmandırmasından endişe ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 11:44:00 - 2021-05-17 11:46:49

Terör devlet İsrail, Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya düzenlediği alçak baskının ardından Gazze’yi bombalayı sürdürüyor.

Onlarca sivil İsrail bombalarının altında can verirken, fanatik Yahudileri ise insanlıktan utandıran provokatif girişimlerini sürdürüyor.

Talmut ayini düzenlediler

Mescid-i Aksa’da çıkan yangını şarkılar söylerek kutlayan siyonistlerin iğrenç görüntüleri hafızalardaki yerini korurken şimdi de El Aksa Camii önünde ayin düzenlediler.

Yüzlerce Yahudi, büyük bir yaygara kopartarak El-Aksa camii kapısı önünde Talmut ayini düzenledi.

Yahudilerin bu tarz provokatif girişimlerinin bölgedeki gerilimi arttırmasından endişe ediliyor.

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