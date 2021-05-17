Yahudilerden büyük provokasyon! El Aksa Camii önünde azdılar
Gazze’de İsrail bombardımanı sürerken fanatik Yahudiler Kudüs’te El-Aksa camii önünde büyük bir yaygara ile Talmut ayini düzenledi. Yahudilerin provokatif girişimlerinin bölgedeki gerilimi tırmandırmasından endişe ediliyor.
Terör devlet İsrail, Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya düzenlediği alçak baskının ardından Gazze’yi bombalayı sürdürüyor.
Onlarca sivil İsrail bombalarının altında can verirken, fanatik Yahudileri ise insanlıktan utandıran provokatif girişimlerini sürdürüyor.
Talmut ayini düzenlediler
Mescid-i Aksa’da çıkan yangını şarkılar söylerek kutlayan siyonistlerin iğrenç görüntüleri hafızalardaki yerini korurken şimdi de El Aksa Camii önünde ayin düzenlediler.
Yüzlerce Yahudi, büyük bir yaygara kopartarak El-Aksa camii kapısı önünde Talmut ayini düzenledi.
Yahudilerin bu tarz provokatif girişimlerinin bölgedeki gerilimi arttırmasından endişe ediliyor.