Yahudiler ve tüm dünya mücahid Kassam'dan insanlık öğreniyor!

Katil İsrail ile mücahid Hamas arasındaki esir takası bu akşam da devam etti.

Hamas'ın askeri kolu mücahid Kassam Tugayları'nın esirleri Kızlhaç'ın aracına teslim ettiği görüntüler yayınlandı.

Bu akşam da serbest bırakılan yahudiler, Kassam Tugayları'nın yanından gülümseyerek ayrıldı.

Mücahidlerin esirlere karşı gösterdikleri şefkat ve merhamet dünya gündemindeki yerini korurken, İslam'ın yüceliğini de bir kez daha ortaya koydu.