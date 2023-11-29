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Gündem Yahudiler ve tüm dünya mücahid Kassam'dan insanlık öğreniyor!
Gündem

Yahudiler ve tüm dünya mücahid Kassam'dan insanlık öğreniyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 22:29:00 -

Mücahid Kassam Tugayları'nın bu akşam katil İsrail'e ait Kızılhaç'a teslim ettiği yahudi esirler de Kassam mücahidlerine gülümseyerek veda etti.

Katil İsrail ile mücahid Hamas arasındaki esir takası bu akşam da devam etti.

Hamas'ın askeri kolu mücahid Kassam Tugayları'nın esirleri Kızlhaç'ın aracına teslim ettiği görüntüler yayınlandı.

Bu akşam da serbest bırakılan yahudiler, Kassam Tugayları'nın yanından gülümseyerek ayrıldı.

Mücahidlerin esirlere karşı gösterdikleri şefkat ve merhamet dünya gündemindeki yerini korurken, İslam'ın yüceliğini de bir kez daha ortaya koydu.

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