Yahudiler Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret etti! Protesto eden Filistinlilere İsrail müdahalesi
Terörist İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV)hakaret etmesini protesto etmek için işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısında toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulundu.
Terörist İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret etmesini protesto etmek için işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısında toplanmak isteyen Filistinlilere müdahale etti.
Filistinli gençler, aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı’nda düzenlediği provokatif “Bayrak Yürüyüşü” esnasında Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) hakaret etmesini protesto etmek amacıyla aynı yerde toplanmak istedi.
Terörist İsrail polisi, Şam Kapısı’nda toplanmaya çalışan gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırırken, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıktı.
Terörist İsrail polisi ayrıca bazı gençleri gözaltına alırken, Şam Kapısı’ndaki gerginlik devam ediyor.
Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da terörist İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda “Bayrak Yürüyüşü” düzenlemiş, yürüyüş sırasında Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) hakaretler etmişlerdi.