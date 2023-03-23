  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yahudi'den Mescid-i Aksa baskını! Ramazan'ın ilk gününde kan akıttılar
Dünya

Yahudi'den Mescid-i Aksa baskını! Ramazan'ın ilk gününde kan akıttılar

Yeniakit Publisher
2023-03-23 23:04:00 -
Yahudi'den Mescid-i Aksa baskını! Ramazan'ın ilk gününde kan akıttılar

İsrail polisinin eşlik ettiği bir grup Yahudi yerleşimci, Ramazan ayının ilk gününde Mescid-i Aksa'yı bastı.

Yahudi yerleşimciler, Ramazan ayının ilk gününde Mescid-i Aksa'yı bastı. Çıkan olaylara siyonist İsrial polisi de Filistinli Müslümanlara müdahalede bulundu.

1 Filistinli şehit oldu!

Öte yandan İsrail askeri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli Müslümanı şehit etti. Görgü tanıkları, Tulkerim'in Şufa köyüne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin 25 yaşındaki Ebir İmad Ebu Hatice'yi silahla vurduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da kurşunla başından yaralanan Ebu Hatice'nin kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23