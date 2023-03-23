Yahudi'den Mescid-i Aksa baskını! Ramazan'ın ilk gününde kan akıttılar
İsrail polisinin eşlik ettiği bir grup Yahudi yerleşimci, Ramazan ayının ilk gününde Mescid-i Aksa'yı bastı.
Yahudi yerleşimciler, Ramazan ayının ilk gününde Mescid-i Aksa'yı bastı. Çıkan olaylara siyonist İsrial polisi de Filistinli Müslümanlara müdahalede bulundu.
1 Filistinli şehit oldu!
Öte yandan İsrail askeri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli Müslümanı şehit etti. Görgü tanıkları, Tulkerim'in Şufa köyüne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin 25 yaşındaki Ebir İmad Ebu Hatice'yi silahla vurduğunu belirtti.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da kurşunla başından yaralanan Ebu Hatice'nin kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı kaydedildi.