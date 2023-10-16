Siyonistlerin gözleri burayı da bombalayacak kadar dönmüş...
Gazzeli masumlara 7 Ekim'den beri aralıksız olarak bomba yağdıran katil İsrail, Birleşmiş Milletler'e ait gıda depolarını da vurdu.
Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonuna, sivillere saldırarak karşılık veren İsrail, Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.
İsrail, yaralıların hayatta kalmalarına engel olmak için, sağlık ekiplerine ve hastanelere de saldırıyor.
Savaşta geriye kalanların su, elektrik, gıda gibi temel malzemelere ulaşımını da engelleyen yahudiler, bu sefer de Gazze'deki BM'ye ait gıda deposunu bombaladı.
BM'nin Gazze'nin kuzeyindeki gıda depolarından geriye enkaz yığını kaldı.