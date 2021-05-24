Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

İsrail güvenlik güçlerinin koruması altındaki yüzlerce Yahudi yerleşimci, bu sabah (24 Mayıs Pazartesi) Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescidi Aksa görevlilerinden edinilen bilgilere göre, aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimci gruplar, İsrail polisi koruması altında el-Meğaribe kapısından mübarek Aksa’nın avlusuna hoyratça baskın düzenledi.

Arabi21 haber sitesi, Mescidi Aksa görevlisine dayandırdığı bilgilerde, dün ve bugün üst üste gerçekleştirilen baskınların, geçmişteki baskınlardan daha farklı olduğu ve işgal güçlerinden daha öncekilere nazaran çok sayıda elemanın koruması eşliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan gerilimin başlangıcından bu yana yaklaşık 20 gündür duran yerleşimci baskınları, iki gün önce yeniden başladı.

İşgal güçleri bir yandan Mescidi Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik yerleşimcileri korurken, diğer yandan Müslümanların Mescidi Aksa’ya girişlerine kısıtlama getiriyor, gençlerin ve kadınların kimliklerine girişte el koyuyor.