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Dünya Yahudi yerleşimcilerden bir skandal daha!
Dünya

Yahudi yerleşimcilerden bir skandal daha!

İsrailli Yahudi işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'daki El-Halil kenti yakınlarında yerleşim faaliyetlerini protesto eden Filistinlilere köpeklerle saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 20:06:00 -
Yahudi yerleşimcilerden bir skandal daha!

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'daki El-Halil kenti yakınlarında yerleşim faaliyetlerini protesto eden Filistinlilere saldırdı.

Filistinliler El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki toprakları ele geçirme girişimlerine ve bölge halkına yönelik saldırılarına karşı gösteri yaptı.

Yahudi yerleşimciler terörist İsrail askerlerinin himayesi altında gösteriye katılan aralarında gazetecilerin de bulunduğu Filistinlilere köpeklerle saldırdı. Olaylar sırasında bazı Filistinliler yaralandı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler tarafından köpeklerle kovalanan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kameramanlarından Hamza el-Hattab ve Meşhur el-Vahvah'ın vücutlarında morluklar oluştu. Hattab tedavi için hastaneye nakledildi.

Gösteriye katılan Mesafer Yatta bölgesindeki Susya Köy Meclisi Sözcüsü Nasr Nevacia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, bölgedeki Tevamin köyü sakinlerine yönelik devam eden saldırıları protesto ettiğini belirtti.

Bir haftadır köydeki Mur ailesinin yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını, yerleşimcilerin aileyi yaşadıkları mağaralardan çıkarmaya ve sahip oldukları tarım arazilerini terk etmeye zorladıklarını kaydeden Nevacia şunları ifade etti:

"Mur ailesinin toprakların kendilerine ait olduğunu kanıtlayan yasal belgeleri var ancak İsrail ordusu onları yerleşimci saldırılarından korumuyor."

Filistinli yetkililer, Mesafer Yatta bölgesi sakinlerinin sürekli olarak topraklarını kontrol altına almak isteyen yerleşimciler ve terörist İsrail ordusu tarafından saldırılara maruz kaldığını belirtiyor.

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