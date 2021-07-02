Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimciler, işgal rejiminin sözde polislerinin korumasıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 107 Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.
İşgal rejiminin sözde polislerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.
Yahudi yerleşimcilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
Mescid-i Aksa işgal rejimi ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
Yahudi yerleşimciler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan işgal rejiminin tek taraflı kararıyla kutsal mabede giriyor.