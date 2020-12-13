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Aktüel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi
Aktüel

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:08:35 -
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin, El Halil yakınlarındaki Mesafir Yatta beldesi kırsalında bulunan zeytinlik alana molotofkokteyli attığı belirtildi.

Atılan molotofkokteyli nedeniyle bölgede yangın çıktığı ve Filistinli Debabise ailesine ait 400'den fazla zeytin ağacının alev aldığı ifade edildi.

Söz konusu yerleşimci grubun çevredeki Mitzpe Yair Yahudi yerleşim birimi sakinlerinden olduğu aktarılan haberde, yangına müdahale eden Filistin itfaiyesinin çabaları sonucu alevlerin bölgedeki evlere sıçramasının önlendiği kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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