  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsmailağa Cemaati seçim kararını açıkladı!

Türkiye'nin yerli ve milli uçakları için tarihi anlar! Demir: TUSAŞ'ın gururu Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı

Petrol yine bu kez sahnede: En uzun aylık sert düşüş serisinde mahsur kaldı! Uzak olmayan bir tarihte rekor açığa...

Destici'den net çağrı: Bir de seni duyalım

O ülkede bir Türk oyunu böyle kullandı! Sosyal medyada paylaştı, olay oldu

Erdoğan-Putin görüşmesinde flaş anlaşma! Tüm dünyaya duyurdular

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan dikkat çeken ziyaret

Bankada parası, doları olanlar dikkat, şok sözler: Dolar kuru için adil değerler işaret edildi! Dolar- TL tahminler, şok etti

Putin'den petrol kararı! Duyuruldu

Bakanlık acı haberi duyurdu! 1 jandarma şehit oldu
Aktüel Yağmurun ardından çıkan gökkuşağı mest etti
Aktüel

Yağmurun ardından çıkan gökkuşağı mest etti

Yeniakit Publisher
2023-04-29 00:46:00 -
Yağmurun ardından çıkan gökkuşağı mest etti

Muş’ta bir haftadır aralıklarla etkili olan yağmur yerini rengârenk gökkuşağına bıraktı.

Muş’ta bahar mevsiminde etkili olan yağmurlar çiftçileri sevindirirken yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı ise görenleri mest etti.

Gökkuşağını fotoğrafını çeken vatandaşlardan Serdal Arslan, "Bahar mevsiminde yağan yağmurun çiftçiyi sevindirdiğini belirterek, "Bu yıl kuraklığın yaşanabileceğinden çok korktuk. ancak bahar mevsimi ile birlikte çok güzel yağmur yağdı. çiftçilerimiz çok sevinçli. Bu günde yağan yağmur sonrası Muşun üzerinde gökkuşağı açtı. Muşun üzerinde boydan boya uzanan gökkuşağı resmen görsel şölen sundu" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23