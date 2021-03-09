Yağmur ve kar geliyor! Tüm yurtta etkili olacak
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de yarın akşam yağışların başlayacağını perşembe ve cuma günlerinde de tüm ülkede yağışların olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, perşembe günü tüm yurtta yağış bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışların yarın akşam başlayacağını ve 2 gün boyunca tüm yurtta etkili olacağını duyurdu.
Prof. Dr. Şen yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur, doğuda kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacağını belirtti.
Yağışlar ne zaman bitecek?
Prof. Dr. Şen yağışların cumadan itibaren batıdan başlayarak ülkemizi terk edeceğini ifade etti.