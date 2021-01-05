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Gündem Yağmur nereye yağacak? Meteoroloji hava durum yağmur kar yağışı
Gündem

Yağmur nereye yağacak? Meteoroloji hava durum yağmur kar yağışı

Meteoroloji hava durumu son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2020 yılı kurak geçmesinin ardından vatandaşlar 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz sonuçlarına şahit olunmakta. Ocak ayına girildi ancak yurdun çok bölgesinde kar yağışları halen gelmedi. Vatandaşlar kar yağışından da geçti yağmurun da yağmasına razı. Kuraklık dünyada olduğu gibi ülkemizi de tehdit etmeye devam ediyor. Bunun için vatandaşların gözü kulağı Meteoroloji’den gelecek müjdeli kar ve yağış haberlerinde. Peki yağmur yağacak mı? Yağmur nereye yağacak? İşte Meteoroloji hava durum yağmur kar yağışı son durum bilgileri.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:51:00 -
Yağmur nereye yağacak? Meteoroloji hava durum yağmur kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ocak Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın İstanbul'da bir hafta süresince etkili olacağını duyurdu. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı alarm seviyesine gelirken, sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul'da yarın sağanak yağmur etkili olacak. Çarşamba günü ise yağmur duracak ve yerini güneşli havaya bırakacak. Perşembe günü ise sağanak yağmur, tam 1 hafta boyunca etkisini hissettirecek. Yetkililer, İstanbulluları sel baskınlarına karşı uyararak, yanlarına şemsiye ve yağmurluk alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.

Kar ne zaman yağacak?

Öte yandan Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi kar yağışına doyacak. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı ifade edildi. İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Muğla için de bugün ’sarı kod’ bildirimi yaptı. Muğla için yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi: Muğla’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu

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