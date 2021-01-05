Yağmur nereye yağacak? Meteoroloji hava durum yağmur kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ocak Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın İstanbul'da bir hafta süresince etkili olacağını duyurdu. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı alarm seviyesine gelirken, sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul'da yarın sağanak yağmur etkili olacak. Çarşamba günü ise yağmur duracak ve yerini güneşli havaya bırakacak. Perşembe günü ise sağanak yağmur, tam 1 hafta boyunca etkisini hissettirecek. Yetkililer, İstanbulluları sel baskınlarına karşı uyararak, yanlarına şemsiye ve yağmurluk alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.

Kar ne zaman yağacak?

Öte yandan Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi kar yağışına doyacak. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı ifade edildi. İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Muğla için de bugün ’sarı kod’ bildirimi yaptı. Muğla için yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi: Muğla’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu