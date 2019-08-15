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Yağlı saçlardan kurtulmak hayal değil!

Hanımların birçoğu yağlı saçlara sahip olmaktan dertlidir. Her gün saçlar yıkansa da yağ oranı azalmaz aksine artar. Peki, hanımlar bu sorundan nasıl kurtulabilir?

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:01
Yağlı saçlardan kurtulmak hayal değil!

Birçok kadın yağlı saç tipine sahiptir. Elbette buna yapılan yanlışlar da eklenince yağlı görünüm gerçekten son derece kötü bir hal alır. İşin uzmanları saçların her gün değil gün aşırı yıkanmasının saçlar ve saç derisi için daha doğru olduğunu vurguluyor. Saçlarınızın yağlı görünüme sahip olmasını istemiyorsanız öncelikle her gün onları yıkamayı bırakın. Zamanla saçınız daha az yağlanmaya başlayacaktır. Elbette, bu son derece hızlı bir işlem değil. Saç yıkama rutininin yanı sıra saçlarınıza 'yağlı saçlara' uygun maskeler de uygulamanız gerekiyor. İşte, saçlarınızdaki yağlanma sorununa ilaç gibi gelecek birbirinden etkili iki maske tarifi!

Limon maskesi

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı limon yağı
  • 1 yemek kaşığı jojoba yağı

İki malzemeyi güzelce karıştırın. Hazırladığınız maskeyi saçlarınıza masaj yaparak yedirin. Maske yaklaşık 40 dakika saçınızda durduktan sonra bitkisel bir şampuanla saçlarınızı yıkayın. Bu maskeyi haftada 2-3 kez gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

Karbonat maskesi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı karbonat
  • 4-5 yemek kaşığı su
  • 6-7 damla çay ağacı yağı
  • 1 yemek kaşığı hint yağı 

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp, maskeyi saçınıza uygulayın. Maskeyi 20 dakika beklettikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulamanız yeterli olacaktır. Bu arada saç bakımı için hint yağı son derece kıymetlidir. Ancak bu yağı kullanırken dikkatli olmanızda yarar var. Çünkü damladığı yerdeki tüylerin hızlıca uzamasına yardım eder.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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