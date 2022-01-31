Yağlı saçlar için hangi şampuanlar kullanılır? Yağlı saçlar için maske

Yağlı saç derisi bir günde yağlanan saçların sebeplerindendir. Saç derisinde sebasöz bezler yani yağ bezleri bulunur. Bunların ürettiği yağ ya da sebum saçlarınızı doğal bir şekilde nemlendirir ve korur. Bu yağ bezleri normalde olmaları gerektiğinden daha aktif iseler saçlarınız için fazla yağ üretirler.

Elma sirkesi ile yağlanma karşıtı doğal maske

Yağlı saçlardan kurtulmak için en etkili ve doğal çözüm elma sirkesidir.

Hafif asitli yapısı ve ph seviyesinin saçlara uyumlu bir nitelikte olması, yağlı saçlara çözüm için sirkeyi bir numaralı tercih haline getirmektedir. Çünkü elma sirkesi yağlı saçlar için kuvvetli bir etkisi olmasının yanı sıra, saça parlak bir görünüm kazandıran ve saç dökülmelerini azaltan özelliklere de sahip.

Yağlı saçlar için maske

Malzemeler:

1 bardak su

2-3 yemek kaşığı elma sirkesi

Yağlı saçlar için maske nasıl yapılır?

İlk olarak bir bardak suyunuzun içine iki üç yemek kaşığı sirkeyi ilave edin. Saçınıza özel şampuanınızla saçınızı yıkayın. Ardından elma sirkeli suyunuzla saçınızı durulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra, saçlarınız soğuk su ile tekrar durulayın. Bu işlemi haftada 2 ya da 3 kez uygulayabilirsiniz.

Yağlı Saçlar İçin Maskeler

Elma sirkesi maskesi

Lavanta çiçeği maskesi

Aloe vera jeli maskesi

Yoğurt ve yumurta maskesi

Muz ve bal maskesi

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