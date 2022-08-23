Yağlı biber turşusu tarifi: Biber kurusunun faydaları nelerdir? Acı biber çekirdeği faydaları

Acı biber neye neye iyi gelir?

Lezzetiyle tadı damağınızdan düşmeyecek yağlı kırmızı biber turşusunun yapımı oldukça basit. Yağlı kırmızı biber turşusu ile ister salata isterseniz meze olarak sofralarınızda yer açabilirsiniz.

Kırımızı biber tuşusunun en önemli faydaları;

Kabızlığa, sindirim sistemine, mesane ağrılarına prostata, mide ağrılarına ve ülsere iyi gelir. Kırmızıbiberin doğal yapısından dolayı etli oluşu zengin lif içeriğine sahiptir. Bu özelliğiyle kabızlığa, sindirim sistemine, mesane ağrılarına prostata, mide ağrılarına ve ülsere iyi gelir.

Peki, Kırmızı biber turşusu faydaları neler?

Kanserli hücreleri yok eder

Nottingham Üniversitesince yapılan araştırma sonucuna göre kırmızı biberin kanser hücrelerini yok edici özellikte olduğu ortaya çıkmıştır.

İçerisinde kapsaisin bulunan kırmızı biber turşu haline geldiğinde fermente olur. Dolayısıyla faydaları iki katına çıkar. Kapsaisin ve fermente olması sağlıklı vücut hücrelerini koruyarak kanser hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olmaktadır.

Mutlu eder

İçerisinde yer alan bileşenler endorfin hormonu salgılanmasına yardımcı olur. Bu nedenle mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olmaktadır.

Toksin attırır

Terlemeyi arttırmaya yardımcı olur ve vücudunuzdan toksinleri hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.

Baş ağrısı için bulunmaz bir nimet

Şiddetli baş ağrıları yaşıyorsanız kırmızı biber turşusu tüketerek bu sorunu hayatınızdan tamamen uzaklaştırabilirsiniz. Küme tipi baş ağrıları ve sinüzit ağrılarına oldukça iyi geldiği bilinmektedir.

Vücudunuzu ısıtır

Çok fazla üşüyen bir yapıya sahipseniz kışın sofranızdan kırmızı biber turşusunu eksik etmemenizi öneriyoruz. Her gün özellikle kahvaltılarda tüketilen yağlı kırmızı biber turşusu vücudunuzun hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar.

Yağlı Biber Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

2 .2-5 kilo kırmızı biber

1 su bardağı su

1 su bardağı sirke

1 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı iri tuz

2 çay kaşığı şeker ( 2 tane kesme şeker)

Yarım demet maydanoz

1 baş sarımsak

Yağlı Biber Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

Bu tarif sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi deneyenlerin severek yapıp yiyeceği bir lezzet. Öncelik olarak biberlerimizi temizce yıkayıp çekirdeklerini temizleyelim. Çok büyük olmayacak şekilde istediğiniz şekilde doğrayalım. Bu arada tenceremize su, şeker, sirke, sıvı yağ, tuz atıp kaynatalım. Kaynayınca içerisine biberleri ekleyip yaklaşık 15-20 dk arası biberler yumuşuyor. Sarımsağı ekleyip 1-2dk daha kaynatılır. Maydanoz eklenip kapatalım altını. Konserve şişelerine sıcağı ile konup ağzı kapatılır. Kışın yemek isteyenlere hazır. Hemen tüketmek isteyen az yapıp yiyebilir. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.

Biberin içindeki tohumu yenir mi?

Kırmızı biberin tohumlarını mutlaka korumalıyız. Çünkü antioksidan ve C vitamini tohumdadır. Taze olmayan besinlerde C vitaminin kaçtığını söylüyorlar ama onun ayağı yok nereye gidecek, besinde durur. Kırmızı biberi tohumuyla beraber tüketmeliyiz.

Acı biber neye faydalıdır? Acı biber çekirdeği faydaları

*İçerisinde C vitamini, betakaroten ve antioksidan bulunmasından vücudu kansere ve kalp krizi riskine karşı korur. Dolaşımın hızlanmasında etkili olan acı biber felç geçirme riskini en aza indirir. *Midedeki mikropların ölmesinde etkili olan acı biber mide rahatsızlıklarında en çok görülen ülserin ilerlemesini önler.

Acı biber günde ne kadar yenmeli?

Uzmanlar her gün 1 tane acı biber yemeniz gerektiğini söylüyor. İçeriğindeki vitamin, kalsiyum ve potasyum nedeniyle en sağlıklı besinler arasında. *Vücudun betakaroten ihtiyacını tek bir besinle sağlayan acı biberden günde 1 kez yemeniz yeterlidir.

Acısına katlanacaklar için kırmızı kuru biberin 7 önemli şifası

Gribe karşı vücudu korur.

Ağrı azaltıcı etkisi vardır.

Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Kalp krizine yakalanma riskini azaltır.

Ülsere karşı korur.

Alternatif tarifimiz:

Acı Severlere Kahvaltılık Sos Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo kapya biber

1 kilo domates

5-7 süs biberi

2-4 sarımsak

Maydanoz

Yarım çay bardağından az sirke

Biraz yağ

Tuz

1 çay kaşığı şeker

Acı Severlere Kahvaltılık Sos Tarifi Nasıl Yapılır?

Biberler közlenir. Kabukları soyulur. (Kolay soymak için kapalı bir kaba yada poşete konulur) Çekirdekleri çıkarılır. İnce ince doğranır. Domateslerin kabukları soyulur küp küp doğranır pişirilir. Süs biberleri doğranır. Maydanozlar kıyılır. Sarımsaklar rendelenir isteğe bağlı olarak minik minik doğranabilir. Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır, tuz, şeker, sirke ve az miktarda yağ eklenerek karıştırılır.