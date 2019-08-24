Yağlarınızdan hızlıca kurtulmanızı sağlayacak şahane bir içecek

Metabolizmanızı hızlandırmak için bazen farklı yöntemlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Yiyeceklerinize ya da içeceklerinize ekleyeceğiniz tarçın, zencefil ya da zerdeçal metabolizma hızınızı bir hayli artırabilir. Bunun yanı sıra günde en az 2,5 litre su içip, egzersiz yaparak fazlalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Günlük kalori alımınızı ise 300 kalori kadar eksilttiğinizde farkı hissedeceksiniz.

Erimeyen göbek

Ne yaparsanız yapın göbek bölgesindeki fazlalıklar bir türlü erimiyorsa; birkaç önerimiz var. Hızlıca kilo vermenize rağmen sarkan bir göbeğiniz var ise karın bölgesini çalıştıracak olan egzersizleri uygulamanız çok önemli. Ayrıca göbek yağlarını eriten ananaslı içeceği de her gün içerek bu sorundan hızlıca kurtulabilirsiniz.

İşte, göbek eriten ananaslı içecek tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı doğranmış ananas

2,5 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tarçın

Arzu ederseniz bal

Tüm malzemeleri rondoya atın. İşte, bu kadar kolay. Her gün içeceğinizi taze olarak hazırlamanız son derece önemli.