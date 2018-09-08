Yağların faydalarını biliyor musunuz?

Kakao yağı: Hamilelik sonrası cilt bozulmalarına karşı faydalıdır. Dudak çatlaması ve ciltte pullanmaya karşı kullanılır.

Kayısı yağı: Yüz temizliğinde kullanılır. Akneleri temizler, cilde canlılık verir. Yaşlanma ile ortaya çıkan kırışıkları giderir. Nemlendirici özelliğe sahiptir. Bağırsak parazitlerini giderir. Cilde pamukla tatbik edilir. 1 fincan suya 2-3 damla damlatılarak kullanılır.

Keten Tohumu yağı: Menapoz sıkıntılarını giderir. Mide ağrılarına ve kabızlığa iyi gelir, hazmı kolaylaştırır. Sindirim sistemi iltahaplanmalarında etkilidir. Zihin açıcıdır. 1 fincan suya 5 damla damlatılarak günde 3 defa içebilirsiniz.

Isırgan Tohumu yağı: Saç dökülmesine, romatizmaya karşı iyidir. Hücre yenileyici, kan temizleyicidir. Bir fincan suya 5-10 damla damlatılarak günde 2 defa kullanılır. Haricen; onunla cilde masaj ve saç diplerine firiksiyon yapılır.



Kavun yağı: Antidepresan yani sakinleştirir. Öksürüğe karşı yumuşatıcı, söktürücü etkide bulunur. Böbrek taşlarının düşülmesine yardımcıdır. 1 fincan suya 8-10 damla damlatılarak karıştırıp içilir. Çocuklara 1 kesme şekere 3-4 damla damlatılarak yedirilir. Mide ve bağırsaklarda ülseri ve iltihabı olanlarda, şeker hastalarında ve yüksek tansiyonu olanlarda dahilen kullanılmamalıdır.

Tarçın yağı: Antibakteriyel etkiye sahiptir. Bağırsak enfeksiyonlarında kullanılabilir. Kan dolaşımını hızlandırır. Bir fincan suya 4-5 damla damlatılarak günde 3 defa içilir. Cilde masaj şeklinde uygulanarak kaşıntı ve haşere sokmalarına karşı kullanılır.

Vişne yağı: A, C vitaminleri ve potasyum bulunduğu için temel yağlarla karıştırıp ovma yöntemiyle cilde uygulanır. Cildi temizler ve besler.