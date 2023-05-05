Yağlanmış karaciğeri hemen temizliyor ortaya çıktı: Duyanlar şaştı kaldı! Karaciğer büyümesinin 5 önemli belirtisi

Karaciğer, kirli hava şartları, sigara, alkol gibi alışkanlıklardan dolayı olumsuz etkilenir ve karaciğer yağlanması gibi çeşitli problemleri beraberinde getirebilir. Peki, karaciğer nasıl gençleşir, diye merak ediyorsanız işte cevabı…

Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz.

Ancak karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki demirhindi bitkisidir.

Bu bitki aynı zamanda sinir sistemini korur ve safra kesesi ile ilgili problemleri çözmeye yardım eder. Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri demirhindi bitkisiyle kısa sürede eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.

DEMİRHİNDİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Demirhindi çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketmeniz gerekir.

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KARACİĞERİ GENÇLEŞTİREN ÇAY NASIL İÇİLMELİ?

Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz.

Not: Herhangi bir yan etki görülmemesi için ilk olarak bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın.



Demirhindi Çayı Nasıl Demlenir?

Demirhindi ağacının meyvelerinden yapılan demirhindi çayını demlemek oldukça kolaydır. Çayı hazırlamak için ilk olarak yaklaşık 1 litre su kaynatılmaya başlanılır ve su kaynamadan hemen önce 20 gram kadar demirhindi meyvesini suya eklenir. Su iyice kaynadıktan sonra çay soğumaya bırakılır. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere tüketilebilir. Önerilen miktarlarda kullanıldığı takdirde çayın etkilerinden en etkili şekilde faydalanabilir.

Karaciğeri gençleştiren tarif nasıl içilir?

Günde iki kez (sabah ve akşam) 1 su bardağı içmek karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir problemi tedavi eder ve sağlığınızı geliştirir.Biraz bal koyarak tatlandırabilirsiniz. Ama şekersiz içmeyi öneriyoruz.

Karaciğerin normal boyutlarının üzerinde genişlemesi, karaciğer büyümesi olarak adlandırılıyor. İnsan vücudundaki en büyük iç organlardan biri olan karaciğerin büyümesi (hepatomegali), çoğu zaman başka bir sorun ya da hastalığa bağlı olarak gelişiyor. Karaciğerin büyümesi hastalar tarafından bir süre fark edilmiyor. Karında şişkinlik veya dolgunluk hissi, karnın sağ üst bölgesindeki ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkan sorunun tedavisi için altta yatan nedenin belirlenmesi gerekiyor

Karaciğeri gençleştiren tarif nasıl yapılır?

Bu tarifde ki malzemeler biriken toksinleri atar, iltihabı azaltır ve metabolizmayı hızlandırır karaciğeri korumaya yardımcı olur.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı. rendelenmiş zencefil

Bir limon suyu

2 kereviz sapı

Domates suyu – 1 su bardağı

acı biber – bir tutam

Kimyon – bir tutam

Karışım tarifi:

Bir blendera tüm malzemeyi atın sonra bir bardağın içine dökün ve afiyet olsun. Her gün bu karışımı tüketin. 72 saat içinde farkı hissedeceksiniz. 3 gün yeterli. Sene de 2-3 kere bu kürü yapmak fayda sağlar.

Karaciğeri gençleştiren tarif nasıl yapılır: Karaciğer hayati işlevleri nedeniyle vücuttaki en önemli organlardan biridir. Karaciğerin görevleri arasında detoks, metabolizmanın düzenlenmesi, kanın temizlenmesi, plazma proteinlerin sentezlenmesi, vitaminlerin emilmesi ve depolanması ve benzerleri vardır.Bu önemli organı riske sokan ve sağlığınızı etkileyen bir çok faktör ve alışkanlık var. Karaciğer problemleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli.

KARACİĞER BÜYÜMESİ HASTALIK BELİRTİSİ- 5 BELİRTİSİ

Genelde bu sorun ile karşı karşıya kalan hastalar bir süre, karaciğerlerinin büyüdüğünü fark edememektedir. Bir süre sonra karında şişkinlik veya dolgunluk hissi, karnın sağ üst bölgesindeki ağrı sonucu fark edilmektedir. Uzman hekimler fiziki muayene sırasında karaciğer büyümesini fark etmektedir.

Karaciğer büyümesi bir hastalığa bağlıysa, çok görülen başka belirtiler de olabilmektedir.

1. Yorgunluk hissi

2. Mide bulantısı veya iştahsızlık

3. Sarılık (cildin ve gözlerin sararması)

4. Koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı

5. Ciltte kaşıntı