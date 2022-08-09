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Siyaset 'Yıkama, yağlama, döneklik...' Kolay gelsin Emin Çölaşan!
Siyaset

'Yıkama, yağlama, döneklik...' Kolay gelsin Emin Çölaşan!

Sözcü Yazarı Emin Çölaşan bugünkü 'Kolay gelsin Mehmet Ali Çelebi' başlıklı köşe yazısında, Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi hakaretvari cümlelerle hedef aldı. Çölaşan yazısında 'Bir siyasetçi düşünün, partisinde yükselmek için büyük çaba harcamış, genel başkanına ve parti yöneticilerine yıllarca yağlama yıkama yapmış' diyerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı masada yer alan bir partide daha fazla durmadığı için Çelebi'yi ağır ithamlarla hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 11:37:00 - 2022-08-09 11:53:25
'Yıkama, yağlama, döneklik...' Kolay gelsin Emin Çölaşan!

Sözcü Yazarı Emin Çölaşan bugünkü 'Kolay gelsin Mehmet Ali Çelebi' başlıklı köşe yazısında, Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi hakaretvari cümlelerle hedef aldı. Çölaşan yazısında 'Bir siyasetçi düşünün, partisinde yükselmek için büyük çaba harcamış, genel başkanına ve parti yöneticilerine yıllarca yağlama yıkama yapmış' diyerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı masada yer alan bir partide daha fazla durmadığı için Çelebi'yi ağır ithamlarla hedef aldı. Çölaşan hızını alamayıp, 'Türkiye'de ciddi bir döneklik hastalığı var' dedi.

Acaba Emin Çölaşan, düne kadar Nasyonel-Sosyalizm çizgisindeki CHP'nin, bugün HDP ile açıktan ittifaka girişmesini,

seçim öncesi camilerde Yasin okuyup, seçim sonrası İngiliz diplomatlarla lokantalarda mesai saati dolduranları,

dün 'İstanbul sokakları bu Kürtler yüzünden balık yerine lahmacun kokuyor' deyip, bugün konserlerinde 'Demirtaş serbest bırakılsın' propagandası yapanları,

TOGG projesinin milliliğini sorgulayan gazetelerin, İsrailli işadamlarından tonlarca kağıt dilenmesini,

döneklik ve küreselci siyaseti yağlama olarak görür mü sorusu, Çölaşan'ın yazısını okuyanların akıllarına geldi.

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Yorumlar

öldü mü?

aaa!

bu çakallar Atatürke kefere diyen M.Bekaroğlu gibilerin halen mv olduğu faşist chp li fanatik tetikçidir!

karısı da ADD başkanıydı, n'oldi hdpkk lı chp, kuvayı milliyeyi reddeden chp, pkk ile eş ortak/ittifak yapan chp, Atatürke küfür edenlerin toplaştığı amerkancı chp nin payadası olmaktan kurtulamadınız saçınız başınız ağardı şu hayattan giderayak hala ....rezalet
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