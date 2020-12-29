  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Yağızkan Dikmen kimdir? Kuruluş Osman oyuncusu Yağızkan Dikmen nerede oynadı?
Biyografi

Yağızkan Dikmen kimdir? Kuruluş Osman oyuncusu Yağızkan Dikmen nerede oynadı?

Yağızkan Dikmen, Kuruluş Osman dizisine katılan isimleri arasına dahil oldu. 39. bölümde Ertuğrul Bey’in vefatından sonra Kayı için yeni bey seçme toyu düzenlendi. Kayı’nın beyleri, Osman’ı Ertuğrul Bey’in yerine seçti. Osman’ın bey olmasından sonra yeni fetihler için postalar bir kez daha kınından çıkacak. Kuruluş Osman oyuncuları arasına Yağızkan Dikmen de katıldı. Peki Yağızkan Dikmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Kuruluş Osman oyuncusu Yağızkan Dikmen’in hayatı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:51:00 - 2020-12-29 13:54:57
Yağızkan Dikmen kimdir? Kuruluş Osman oyuncusu Yağızkan Dikmen nerede oynadı?

Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan Yağızkan Dikmen, “Güzel Günler Göreceğiz” sinema filminde ve “Ağır Roman Yeni Dünya”ile "Cinayet" dizilerinin kadrosunda yer aldı. 

Yağızkan Dikmen kimdir?

Yağızkan Dikmen 3 Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.

Yağızkan Dikmen; Cinayet, Asla Vazgeçmem ve Ağır Roman Yeni Dünya adlı dizilerde rol almıştır.  Ayrıca Güzel Günler Göreceğiz adlı sinema filminde rol alan Yağızkan Dikmen 2007 yılında O ve  2011 yılında Zamansız adlı kısa filmde de oynamıştır. Bunun yanı sıra Aykırı İkili ve Shakespeare'ın Cadıları adlı tiyatro oyunlarında da yer alan genç oyuncu gelecek vaat eden oyuncular arasında gösteriliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalığı karıştıran iddia! Rusya insanlığın sonunu getirecek korkunç bir silahın peşinde
Gündem

Ortalığı karıştıran iddia! Rusya insanlığın sonunu getirecek korkunç bir silahın peşinde

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken uzmanlardan Rusya ile ilgili korkunç bir iddia geldi. Rus istihbaratının gizli bir birimi, ins..
Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar
Dünya

Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırlarına askeri yığınak yaptığını ve yıl sonunda kendilerine saldıracaklarını iddi..
Venezuela'da muhalefetten Guaido kararı
Dünya

Venezuela'da muhalefetten Guaido kararı

Venezuela muhalefeti, Ulusal Meclis'in (AN) başkanı Juan Guaido'nun geçici başkanlık süresini uzattı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay