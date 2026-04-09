Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı

Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, parka girerek temizlik malzemelerinin bulunduğu depoya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve depo duvarında hasar meydana geldi.

Kayseri’de etkili olan yağış, bir trafik kazasına yol açtı. Melikgazi ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Tarım Carım Caddesi üzerinde yaşanan kazada araç yoldan çıkarak park alanına girdi. Yaşanan savrulma, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Tarım Carım Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, D.Y. yönetimindeki 38 AT 476 plakalı otomobille yağışlı havada kontrolden çıkarak parka girdi.

Parkta bulunan içerisinde temizlik malzemelerinin bulunduğu depoya çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken, depo duvarı yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

