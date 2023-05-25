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Gündem Yağışlı hava etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller
Gündem

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller

Yeniakit Publisher
2023-05-25 10:13:00 -
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Devam eden yağışların etkisiyle sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt  genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak, Malatya, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATIDA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA OLACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, havanın mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

 

YAĞIŞ BEKLENİYOR: VATANDAŞLAR UYARILDI

Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak, Malatya, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlar, ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

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