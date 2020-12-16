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Aktüel Yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara yaklaşık 4 milyon metreküp katkı sağladı
Aktüel

Yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara yaklaşık 4 milyon metreküp katkı sağladı

Edirne'deki 6 baraj son yağışlarla 3 milyon 139 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 baraj ise 901 bin metreküp su aldı - Kırklareli'ndeki 4 barajda yağışa rağmen 175 bin metreküp azalma yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:02:01 -
Yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara yaklaşık 4 milyon metreküp katkı sağladı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da son üç gündür etkili olan yağışlar, Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara yaklaşık 4 milyon metreküp su sağladı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bir süredir devam eden yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürmesinin yanı sıra bazı barajlardaki su seviyelerini de yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'deki 6 baraj son yağışlarla 3 milyon 139 bin metreküp su aldı.

Bu barajlar içinde su seviyesi en fazla yükselen baraj, 2 milyon 140 bin metreküple Hamzadere oldu.

Tekirdağ'daki Çokal, Karaidemir, Naipköy ve Türkmenli barajlarında ise toplamda 901 bin metreküp artış sağlandı.

Kırklareli'ndeki Armağan, Çayırdere, Kayalıköy ve Kırklareli barajlarında yağışa rağmen 175 bin metreküp azalma yaşandı.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesi 364 milyon 828 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kırklareli'nin Kayalıköy ile Edirne'nin Kadıköy barajlarında su seviyelerindeki azalma dikkati çekti.

- "Yağış çiftçinin umudunu yeşertti"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bölgede beklenen yağışın gelmesiyle çiftçinin umutlarının yeniden yeşerdiğini belirtti.

Yağışların tarım alanlarına ve barajlara can suyu olduğunu anlatan Şaylan, yem bitkileri ve buğdayların yeşillendiğini ifade etti.

Daha fazla yağışa ihtiyaç olduğunu belirten Şaylan, "Son yılların en kurak dönemini yaşıyoruz. Bugün barajlarımızda müthiş bir kuraklık var. Yağışlar az da olsa katkı sağladı, bunu görebiliyoruz. Ancak önümüzdeki yaz zor geçecek gibi görünüyor. Eğer yeterince kar ve yağmur alamazsak barajlarımız gerçekten kuruma noktasına gelecek." dedi.







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