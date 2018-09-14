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Yağış sebebiyle mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur gece boyunca etkisini sürdürdü.

14 Eylül 2018 Cuma 08:08
Yağış sebebiyle mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

İstanbul'da sabaha saatlerine kadar etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bir çok noktada  araçlar yağmur sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarıldı.

ARAÇLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Sabaha karşı Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde de yağmur suları nedeniyle yolda birçok araç mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları tek tek güvenli yere kadar çekti. Kurtarılan araçlarda vatandaşların beklediği görüldü. Ayrıca su birikintilerini gören bazı araç sürücüleri de  yollarını değiştirdi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:08
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