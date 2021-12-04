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Kadın - Aile Yağ yakımı için en önemli gıda
Kadın - Aile

Yağ yakımı için en önemli gıda

Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle Türk kahvesi ikram etkinliğinde konuşan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Aysun İpek, kahvenin beslenmedeki önemi ve sağlığa faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 17:29:00 - 2021-12-04 17:43:21
Yağ yakımı için en önemli gıda

Kahvenin insan beden ve ruhsal sağlığına birçok faydasının olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Aysun İpek, “Kahve tüketimi gün içerisinde enerjik olmanızı sağlamasıyla birlikte solunum yolunu ve kan dolaşımını da oldukça hızlandırıyor. Yağ yakımı için tüketilmesi gereken en önemli gıdalardan bir tanesidir” dedi.

Liv Hospital Samsun Hastanesi “Sağlıklı günlerin hatırına bugünün kahvesi bizden” mesajıyla misafirlerine ve çalışanlarına Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle Türk kahvesi ikram etti. İkram sırasında Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Aysun İpek, kahvenin beslenmedeki önemi ve sağlığa faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Uzm. Dyt. Aysun İpek, “Enerjinizin yerine gelmesini sağlayan kahveyi gün içerisinde maksimum iki bardak tüketmelisiniz. Böylelikle kahve kana karıştıktan hemen sonra etkisini belli etmeye başlayacaktır. Kahvenin sağlığa diğer bir faydası ise, beyindeki dopamin hormonunu harekete geçirip, kişiye mutluluk sağlamasıdır. Dopamin hormonu, psikolojik olarak da güçlü hissetmenizi sağlar ve kişiye kendini oldukça rahat hissettirmeyi başarır. Yağ yakımı için tüketilmesi gereken en önemli gıdalardan bir tanesidir. Fiziksel aktivitelerden önce 1 bardak veya 1 fincan kahve tüketmeniz oldukça verimli bir şekilde yağ yakmanızı sağlayacaktır” diye konuştu.

Kahvenin mikro besinler aracılığıyla oldukça zengin olduğunu dile getiren Uzm. Dyt. Aysun İpek, “Magnezyum, potasyum ve demir içermektedir. Magnezyumun bir önemli faydası da kan ve kas sistemine oldukça katkıda bulunmasıdır. Potasyumun faydası ise, kan basıncını düzeltmede etkisi olması durumudur. Kahve içmenin sağlık açısından diğer bir faydası ise karaciğer üzerinde oluşturduğu savunma mekanizmasıdır. Karaciğeri korumak için tüketilen gıdalardan bir tanesi olan kahve, karaciğerin üzerinde oluşabilecek yağlanmayı da engellemektedir. Bu durumlar bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kahve tüketimi gün içerisinde enerjik olmanızı sağlamasıyla birlikte solunum yolunu ve kan dolaşımını da oldukça hızlandırıyor. Saydığımız bu sebeplerden ötürü mutlaka günde bir kahve saatimiz olmalı, biz de bugün “Sağlıklı günlerin hatırına bugünün kahvesi bizden olsun” diyerek misafirlerimize ikramda bulunduk, Dünya Kahve Günümüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Boy kilo endeksi hesaplama nasıl olur?

Boy Kilo Endeksi hesaplamasında boy-kilo oranı kullanılır. Dolayısıyla Boy Kilo Endeksi değeri, boyunuza göre ideal kilonuzun kaç olması gerektiğini gösterir. Vücut ağırlığınız, boyunuzun karesine bölünerek boy kilo cetveli üzerinde ideal kilonuz hesaplanır.

 

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