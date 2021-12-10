İşte hem sağlıklı hem de çok düşük kalorili, kilo vermenize yardımcı olacak besinler...

Yağ oranı sıfır! Besinler

Greyfurt: Yüksek lif ve C vitamini içeriğiyle diyet listelerinin baş tacıdır. Metabolizmayı hızlandırır. 100 gramında 42 kalori vardır.

Yumurtalar yüksek kaliteli protein, sağlıklı yağlar ve B vitaminleri ve kolin gibi diğer önemli besinleri içerir.

Somon , kas geliştirme ve genel sağlık için mükemmel bir seçimdir.

Yunan yoğurdu her zaman iyi bir atıştırmalık olsa da, hızlı ve yavaş sindirilen proteinlerin karışımı nedeniyle antrenmandan sonra veya yatmadan önce yemek faydalı olabilir.

3 ons (85 gram) porsiyon başına 20 gram proteine ek olarak, ton balığı yüksek miktarda A vitamini ve B12, niasin ve B6 dahil olmak üzere çeşitli B vitaminleri içerir. Bu besinler optimal sağlık, enerji ve egzersiz performansı için önemlidir. Bu özellikle yaşlı yetişkinler için önemli olabilir. Araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin yaşla birlikte ortaya çıkan kas kütlesi ve güç kaybını yavaşlatabildiğini göstermiştir.

Hatta bazı araştırmalar, yağsız kırmızı et tüketmenin ağırlık çalışması ile kazanılan yağsız kütle miktarını artırabileceğini bile göstermiştir.

Yarım fincan (86 gram) pişmiş soya fasulyesi 14 gram protein, sağlıklı doymamış yağlar ve çeşitli vitamin ve mineraller içerir.

Bir fincan (226 gram) az yağlı süzme peynir , doyurucu bir dozda önemli kas geliştirici amino asit lösin de dahil olmak üzere 28 gram protein içerir. Diğer süt

85 gram hindi göğsü porsiyonu yaklaşık 25 gram protein içerir ve neredeyse hiç yağ veya karbonhidrat içermez. Optimal B vitamini seviyelerine sahip olmak, vücudunuzun egzersiz yapma yeteneğini destekleyerek zamanla kas kazanmanıza yardımcı olabilir.

Besinlerin kalori hesabı nasıl yapılır?

Belirli bir besindeki kcal sayısını belirlemek için kullanılan asıl yöntemde, doğrudan besinin ürettiği enerji ölçülür. Besin, etrafında su olan ve kapalı bir kabın içine konur; bu cihaz, bomba kalorimetresi olarak bilinir. Besin tamamen yakılır ve bunun sonucunda suyun sıcaklığındaki yükseliş ölçülür.