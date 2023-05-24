Yağ kuyruğundan TOGG kuyruğuna... Sosyal medyada gündem olan röportaj!
Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu.
14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'in desteklediği Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı zafer elde etmişse de adayların yüzde 50'nin üzerine çıkamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.
28 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi siyasilerin çalışmaları hız kazanırken sokakta da milletin nabzı tutuluyor.
Samsun'da yapılan bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan vatandaş, söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.
'Gönlümden de, damarlarımdan da Reis geçiyor' diyen kadın, "Adam bu milleti yağ kuyruğundan TOGG kuyruğuna soktu." ifadelerini kullandı.
Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal medyada gündem olan röportaj! "Benim dayım dağda şehit oldu" deyip HDP'ye oy istedi
Gündem
Oy kullanırken çektiği video sosyal medyada gündem oldu! Oyunu Erdoğan’a verdi, Kılıçdaroğlu’na ise…