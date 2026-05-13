Dayanıksız yapılar yıkılıyor Yüksekova sil baştan yenileniyor
Dayanıksız yapılar yıkılıyor Yüksekova sil baştan yenileniyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında depreme dayanıksız olduğu belirlenen binaların yıkımına devam ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, ilçe merkezindeki riskli yapıların tahliye ve yıkım süreçleri hız kazandı.

Bu kapsamda, ilçenin en işlek noktalarından Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilen eski binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hız verilen çalışmalarda, ekipler çevre güvenliğini ön planda tutuyor.

Yıkım alanları güvenlik şeridiyle kapatılırken, binaların iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılması vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, yıkılan eski ve dayanıksız yapıların yerine deprem yönetmeliğine uygun modern ve güvenli konut ile iş yerleri inşa edileceği belirtildi.

Yüksekova genelinde deprem riskine karşı yürütülen envanter çalışmaları ve riskli yapı tespitlerinin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Esnaf Naim Diri, depreme dayanıksız olan binaların yıktırıldığını belirterek, "Yerine daha sağlam ve daha güzel binalar inşa edilecek. Geri dönüşüm kapsamında güzel bir şehir olacak" dedi.

