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Sağlık Yağ bezesi nedir ve yağ bezesi neden oluşur?
Sağlık

Yağ bezesi nedir ve yağ bezesi neden oluşur?

Tıp dilinde lipom olarak adlandırılan yağ bezesi, vücudun tüm dokularında oluşabilir. Elle temas edildiğin zaman hamur hissi veren, herhangi bir hassasiyet ve ağrıya neden olmayan yağ bezeleri, çoğunlukla zararsızdır ve tıbbi müdahaleyle ortadan kaldırılabilir. Peki, yağ bezesi neden oluşur ve sirkeyle tedavisi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 15:12:00 -
Yağ bezesi nedir ve yağ bezesi neden oluşur?

Yağ bezesi, sağlık açısından ciddi bir probleme sebep olmadığı halde bazı insanlar tarafından takıntı haline getirilebiliyor. Yağ bezesinin nasıl oluştuğunu ve tedavisinin nasıl olduğunu merak eden kişiler internette araştırma yapıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Yağ bezesi neden oluşur?

Yağ bezesinin oluşmasına genellikle aşağıdaki faktörler sebep olmaktadır…

1-Genetik faktörler.

2- Yaşlanmaya bağlı olarak kolesterol ve benzeri yağ hücresi problemleri.

3-Kolesterol ve kandaki yağ değerlerinin dengesiz olması.

4-Diyabet.

5-Tiroit hormonu bozukluğu.

6-Kıl folikülü iltihaplanması.

7-Yanlış ya da yetersiz cilt bakımı/temizliği.

8-Sürekli makyaj ve yoğun kapatıcı kullanımı.

9-Sağlıksız beslenme.

Sirkeyle yağ bezesinin tedavisi nasıl yapılır?

Sirke özellikle yağ bezesini temizlemek ve küçültmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Sirkeyi yağ bezesinin üzerine sürdükten sonra gazlı bezle veya beze çok küçükse yara bandıyla örtün. Dört gün bu şekilde beklettikten sonra yara bandını çıkarın ve bir parça pamuğu ılık suyla ıslatıp sirkeyi temizleyin. Bu uygulamayı beze iyice temizlenene kadar sürdürün.

 

 

 

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