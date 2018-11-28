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Yağ bezeleri genellikle zararsızdırlar

Yağ bezeleri istenilirse cerrahi yoldan alınabilirler...

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:04
Yağ bezeleri genellikle zararsızdırlar


Vücutta oluşan yağ bezelerine tıp dilinde “lipom” denilmektedir. Genellikle deri ile kas dokusu arasında bulunan yavaş büyüyen yağ hücrelerinden yoğun doku ile oluşmuş olan kitlelerdir. Hassas olmayan yer değiştirmeyen, değişik boyutlardaki kitlelerdir. Lipomlar her yaşta ortaya çıkabilirler ancak genellikle 20-40 yaşları arasında daha sık görülür.

Neden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir ancak, ailevi ve genetik olabileceği düşüncesi vardır.

Lipom kötü huylu bir kitle değildir ve genellikle kişiye zararsızdır. Sıklıkla kollarda, gövdede, sırtta, bacakta, boyunda ve kalçada bulunur. Bu yumuşak doku yumrusu aslında vücudun birçok başka yerinde oluşabilir.

Mesela kalın barsakta, memede, kalçada, cilt altında olabilir.

Lipom teşhisi klinik muayene ile konur. Eğer yerleşim yeri farklı ise veya şüphelenilen klinik bir durum var ise ultrasonografi, tomografi veya MR, iğne ile biyopsi veya cerrahi biyopsi yapılır.

Tedavi:

Tedaviye pek lüzum görülmez. Ancak lipom istenmeyen bir yerleşim yerinde ise ve basıya bağlı sıkıntı oluşturuyorsa, ağrılı ise, hızla büyüyorsa veya hastada görünüm rahatsızlıkları yapıyorsa cerrahi olarak çıkarılabilir.

Lipom “kötü huylu” bir kitle olmaması sebebiyle mikroskopik inceleme her zaman gerek görülmese de, tıbben doğru olan vücuttan çıkarılan her bezeni çıkarılmasından sonra patolojik inceleme yapılmasıdır.

Boyundan, kalın bağırsak içine kadar değişik yerlerde beze oluşabilir

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:04
  1. yağ bezesi
  2. tedavi

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