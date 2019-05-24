Yabani pirinç nedir? Yabani pirincin faydaları nelerdir?

Yabani pirinç; Kuzey Amerka'da yetişen, tam tahıl grubuna giren ve diğer pirinç çeşitlerine göre 2 kat fazla proteine sahip olan bir gıdadır. Oldukça besleyici fakat kalorisi düşük ve vitamin içeriği bakımından çok zengin.

Beyaz pirince göre 30 kat daha fazla antioksidana sahip

Kalp ve kan damarlarına bağlı bütün hastalıklarda yağlanma ve yağ düzeni konusunda fayda sağlar

Beyaz pirincin aksine, diyabeti düşürücü özelliğe sahip

Sadece haşlama usulüyle yendiği için vücut faydaları hızlı ve fazla alır

İçeriğindeki lif sayesinde, diyet yapmak için kullandığınızda çok faydası dokunacaktır. Fakat sürekli tüketimi uygun değildir. Sadece bir tahıla ağlı kalarak diyet yapmak pek mümkün değil. Gerekli yağ ve proteinleri de beraberinde almanız gerekir.

Özellikle ara öğün ve akşam yemeği tercihlerinizde daha sade bir yiyecek arıyorsanız, tercihinizi yabani pirinçten yana kullanmalısınız. Kuzey Amerika'da çok büyük gelir kaynağı ve tüketim seviyesi çok yüksek olan, halk için bir vazgeçilmez bir gıdadır.

Salatasını yediğiniz takdirde oldukça besleyici ve düşük kalorili bir yemek yemiş olacaksınız.

Hayatımıza yavaş yavaş giren yabani pirincinde, zararlı gıdaların yerini tutması dileğiyle..