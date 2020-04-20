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Aktüel

Yabani arıların saldırdığı kadın hastanelik oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde yabani arıların saldırdığı genç kadın hastanelik oldu.

2020-04-20 18:55:24 -
Yabani arıların saldırdığı kadın hastanelik oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde yabani arıların saldırdığı genç kadın hastanelik oldu.


Olay sabah saatlerinde Beyköy Beldesi Dağdibi köyünde meydana geldi. Dağdibi Köyü Kuyudüzü Mahallesi’nde evinin bahçesinde otları temizleyen S. T. (35) yanlışlıkla yabani arıların yuvasına dokununca arılar genç kadına saldırdılar. Çeşitli yerlerinden arıların soktuğu kadının vücudunda alerjik reaksiyon gelişince bir anda baygınlık geçirdi. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını alarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdılar

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